Der SV Darmstadt 98 hat sein Testspiel gegen die Spielvereinigung Bayreuth deutlich gewonnen. Ein Geburtstagskind der Lilien beschenkte sich dabei selbst.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Testspiel gegen Drittligaaufsteiger SpVgg Bayreuth deutlich mit 4:1 gewonnen. In der Partie, die in viermal 30 Minuten ausgetragen wurde, erzielte Marvin Mehlem nach schöner Einzelleistung das 1:0-Führungstor. Stürmer Phillip Tietz traf nach einer Kempe-Ecke an seinem Geburtstag zum 2:0. Kurz nach der Halbzeit erzielte Braydon Manu aus 14 Metern sehenswert das 3:0. Auch Neuzugang Magnus Warming trug sich mit dem 4:0 in die Torschützenliste ein.

"Wir sind den letzten Test so angegangen, wie ich mir es vorgestellt hatte", zeigte sich Trainer Torsten Lieberknecht zufrieden. Besonders gut gefiel ihm das Positionsspiel und das Gegenpressing seiner Mannschaft,

Zejnullahu trifft per Weitschuss

Den Ehrentreffer der Bayreuther erzielte Eroll Zejnullahu auf kuriose Weise: Bei einem Umschaltmoment schoss Zejnullahu aus der eigenen Hälfte aufs Lilien-Tor - und traf.

Lieberknecht wechselte in der Partie fröhlich durch. Die Darmstädter zeigten sich über die komplette Spielzeit tonangebend und hätten den Sieg durchaus höher gestalten können, vergaben aber zahlreiche Chancen.