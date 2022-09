Frühe Führung, schöne Tore, verdienter Sieg: Der SV Darmstadt 98 hatte am Samstag mit dem 1. FC Nürnberg keine große Mühe. Ein Treffer versprühte einen Hauch von Champions League, ein Becherwurf sorgte für einen Schreckmoment.

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat auch das achte Punktspiel in Folge nicht verloren – und gleichzeitig den ersten Sieg seit knapp einem Monat eingefahren. Die Lilien gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (0:0). Tobias Kempe (8. Spielminute) und Phillip Tietz (27.) erzielten die Tore.

Holland: "Enorm wichtig, die Null zu halten"

"Es war das erwartet schwere Spiel", sagte Kapitän Fabian Holland nach dem Abpfiff. "Gerade mit Blick auf die letzten Wochen war es enorm wichtig, die Null zu halten." Trainer Torsten Lieberknecht ergänzte: "Nach dem Spiel in Kaiserslautern haben wir eine sehr lebhafte Diskussion geführt. Dass die Mannschaft ein Spiel ohne große Highlights anbietet und trotzdem als Sieger vom Platz geht, freut mich wahnsinnig für die Truppe."

Der SV98, der kurzfristig ohne Matthias Bader (muskuläre Probleme) auskommen musste und stattdessen mit Frank Ronstadt auf der rechten Außenbahn agierte, startete perfekt in die Partie. Mit dem ersten Angriff gelang gleich das erste Tor.

Kempe artistisch wie Haaland

Eine Hereingabe durch Braydon Manu von der rechten Seite verwertete Kempe artistisch und technisch stark, indem er den Ball in der Luft mit dem rechten Außenrist im Tor unterbrachte (8.). Und auch wenn das Leder vielleicht nicht ganz so hoch flog und Kempe seinen Körper nicht ganz so wuchtig einsetzen musste: Die Art und Weise, wie der Ex-Nürnberger diesen Treffer erzielte, erinnerte stark an das 2:1 von Erling Haaland unter der Woche im Champions-League-Match von Manchester City gegen Borussia Dortmund .

Nach der Darmstädter Führung spielte sich das Geschehen zunächst überwiegend im Mittelfeld ab, der SVD blieb aber stets Herr der Dinge. Ein strammer Distanzschuss von Fabian Schnellhardt zwang Christian Mathenia im Kasten der Gäste zu einer Glanztat (26.), der anschließende Eckball sorgte allerdings für erneute Ekstase am Böllenfalltor.

Tietz erhöht auf 2:0

Kempe, der nun auch noch als Vorbereiter glänzte, fand den Kopf von Tietz – und der fünfte Saisontreffer des Torjägers (27.) markierte gleichzeitig auch den späteren 2:0-Pausenstand. Die einziger Nürnberger Chance des ersten Durchgangs, ein Kopfball von Christopher Schindler in der dritten Minute, war da schon längst vergessen.

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Gäste aus Franken schwer, einen Fuß in die Tür zu dieser Partie zu bekommen. Den fast dauerhaft 60 Prozent Ballbesitz zum Trotz fand der ideenlos wirkende FCN selten einen Weg durch die kompakt organisierte Darmstädter Defensive, nennenswerte Angriffsbemühungen gab es deshalb nur auf der anderen Seite: Beim Abschluss durch Manu hätten die Südhessen auf 3:0 erhöhen können (56.).

Kempe von Bierbecher getroffen

Neun Minuten später verzeichnete diese Partie einen äußerst unschönen und traurigen Moment, als Kempe von einem Bierbecher getroffen wurde. Bei der Ausführung eines Eckballs wurde er von Gästefans mit Gegenständen beworfen, ein Plastikbecher traf Kempe dabei am Kopf. Der Torschütze zum 1:0 ging zu Boden, stand kurz später aber wieder auf und spielte weiter.

Ansehnlicher Zweitliga-Fußball wurde nach diesem Lowlight nicht mehr geboten. Abgesehen von der letzten Torchance der Partie in der Nachspielzeit, die der Nürnberger Erik Wekesser vergab (90.+1). Die Lilien gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause – und treten Ende September zum Top-Spiel beim SC Paderborn an.

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 2:0 (2:0) Darmstadt: Schuhen - Pfeiffer, Gjasula, Müller - Ronstadt, Kempe (89. Zimmermann), Schnellhardt (85. Ben Balla) , Holland - Mehlem (72. Karic) - Manu (72. Warming), Tietz (72. Seydel)



Nürnberg: Mathenia - Valentini (82. Gyamerah), Schindler, Lawrence, Wekesser - Fofana (46. Geis), Tempelmann - Castrop (46. Daferner), Möller Daehli, Lohkemper (67. Wintzheimer) - Duah (82. Shuranov)



Tore: 1:0 Kempe (8.), 2:0 Tietz (27.)

Gelbe Karten: - / Valentini, Wekesser, Geis



Schiedsrichter: Dingert (Gries)

Zuschauer: 14.500 Ende der weiteren Informationen