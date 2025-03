"Großes Kompliment" von Schuhen

Trotz der 1:2-Niederlage in Köln überwog bei Lilien-Keeper Marcel Schuhen im Anschluss der Stolz. "Großes Kompliment an meine Mannschaft. Die Idee, die wir hatten, war gut", sagte der Schlussmann nach der Partie bei "Sport1". "Es war ein offenes Spiel. In der zweiten Hälfte läuft es dann bitter für uns", attestierte Verteidiger Clemens Riedel. Darmstadt war bis zum Platzverweis von Fraser Hornby ebenbürtig. Und: "Wir haben das auch zu zehnt noch gut verteidigt", so Schuhen. Das Kölner Siegtor fiel per Elfmeter Das große Problem des SVD an diesem Abend: "Fehler gehören leider zum Fußball dazu", so Schuhen.