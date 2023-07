Mathias Honsak im Trainingslager der Lilien in Herxheim

Mit Darmstadt 98 ist Angreifer Mathias Honsak in die Bundesliga aufgestiegen. Im Interview verrät er, auf welche Spiele er sich besonders freut, wie er seine persönliche Zukunft sieht und warum er privat gar nicht so viel Fußball schaut.

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga war klar: Mathias Honsak bleibt beim SV Darmstadt 98. Der Vertrag des Außenbahnspielers verlängerte sich automatisch, in der neuen Saison will der Linksfuß mit den Lilien die Bundesliga aufmischen. Im Trainingslager im pfälzischen Herxheim sprach der Offensiv-Allrounder mit dem hr-sport über die Lust auf die neue Saison, seine Highlight-Spiele und seine persönliche Zukunft.

hessenschau.de: Mathias Honsak, sagen Sie uns doch zum Beginn ganz einfach, was Sie mit dem Begriff Bundesliga assoziieren, bitte.

Mathias Honsak: Einfach nur pure Freude. Da geht ein kleiner Traum für mich in Erfüllung.

hessenschau.de: Auch wenn man in Österreich aufgewachsen ist?

Honsak: Natürlich hat man dort erst einmal die österreichische Bundesliga als Ziel. Als weiteren Schritt hatte ich dann aber das Ausland im Visier.

hessenschau.de: Haben Sie denn früher Bundesliga verfolgt?

Honsak: Es geht. Ich schaue privat gar nicht so viel Fußball. Aber Liga und Teams waren einem natürlich schon früher ein Begriff.

hessenschau.de: Ich kaue auch deswegen so auf dem Thema herum, weil die Darmstädter Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen aus Spielern besteht, die keine Bundesliga-Erfahrung haben. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Honsak: Das kann ich so eigentlich nicht direkt beantworten. Ich denke, dass es für jeden in jedem Fall eine riesige Chance ist, sich zu beweisen. Jeder freut sich bis in die Haarspitzen.

hessenschau.de: Anders gefragt: Kann Bundesliga-Lust vielleicht Bundesliga-Unerfahrenheit übertrumpfen?

Honsak: Das kann es, auf jeden Fall. Dann lässt möglicherweise das eine oder andere ein bisschen die Nervosität vergessen oder beiseiteschieben.

hessenschau.de: Worauf wird es für die Lilien denn generell ankommen in der Bundesliga?

Honsak: In erster Linie kommt es auf uns an. Wir wollen nicht ängstlich reingehen und wollen Fußball spielen. Das haben wir in der vergangenen Saison schon in den Pokalspielen gegen Mönchengladbach und Frankfurt gezeigt. Da haben wir auch gezeigt, dass wir mithalten können.

hessenschau.de: Die Lilien haben sehr viel vom Teamspirit gelebt in der vergangenen Saison. Kann der gleichbleiben, wenn es bald mehr Niederlagen geben könnte?

Honsak: Klar, der Teamspirit hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen. Den müssen wir beibehalten. Das macht Darmstadt 98 auch aus. Wir haben nun einmal nicht die Einzelspieler wie andere Teams. Wenn wir als Mannschaft gut funktionieren, dann werden wir es dem einen oder anderen schwer machen.

hessenschau.de: Schwer machen ist ein gutes Stichwort. Sie sind ein Spieler, der viel von Umschaltmomenten lebt – ich stelle das mal als These hin: Eigentlich müsste Ihnen die Bundesliga doch fast besser liegen als die Zweite Liga.

Honsak: Das kann ich jetzt noch schwer einschätzen. Ich werde sicher den einen oder anderen Platz mehr haben. Das kommt mir als Spieler, der von seiner Schnelligkeit lebt, eventuell zugute.

hessenschau.de: Im Pokal bei der Eintracht haben Sie damals zwei Tore in ähnlichen Situationen erzielt. Ein Musterbeispiel, wie es funktionieren kann?

Honsak: Auf jeden Fall. Solche Spiele zeigen zudem, dass wir uns als Team nicht verstecken müssen. Ich persönlich hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Lauf nach meiner langwierigen Verletzung. Ich hatte mich damals sehr gefreut, wieder zu spielen. Das Spiel wird mir trotz der Niederlage immer in Erinnerung bleiben.

hessenschau.de: Haben Sie selbst ein Highlight, auf das Sie sich am meisten freuen in der kommenden Saison?

Honsak: Ja, in erster Linie auf das Eintracht-Spiel. Die Stimmung beim Pokal-Spiel war schon enorm. Als ich da eingelaufen bin, habe ich schon dreimal Gänsehaut bekommen. Außerdem freue ich mich auf die Gelbe Wand in Dortmund.

hessenschau.de: Und noch eine direkte Frage zu Ihnen: Ihr Vertrag hat sich durch den Aufstieg um ein Jahr verlängert. Gibt es schon Planungen, wie es danach weitergeht?

Honsak: Ich war sehr froh darum, dass sich dieser Vertrag verlängert hat. Ich will die Chance jetzt nutzen, das eine Jahr Vollgas geben und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.

hessenschau.de: Apropos Zukunft. Ein Thema ist auch die österreichische Nationalmannschaft. Wie ist da gerade der Kontakt zu Trainer Ralf Rangnick?

Honsak: Wir hatten schon die ein oder anderen Gespräche. Ich wäre im Frühjahr schon einmal dabei gewesen, musste aber verletzungsbedingt damals absagen. Wir sind jetzt weiterhin in Kontakt.

Das Gespräch in Herxheim führte Nico Herold.