Lilien-Kapitän Holland in stationärer Behandlung

Das ist bitter: Im Aufstiegskampf der Zweiten Bundesliga muss Tabellenführer Darmstadt 98 vorerst auf Kapitän Fabian Holland verzichten.

Der SV Darmstadt muss bis auf Weiteres auf Kapitän Fabian Holland verzichten. Der 32-Jährige leidet derzeit an einer Kehlkopfentzündung und befindet sich in stationärer Behandlung, wie die Lilien mitteilten. "Jeder kann sich sicherlich vorstellen, dass eine Entzündung in diesem Bereich sehr schmerzhaft ist und wir hoffen entsprechend, dass sich Fabis Zustand schnell verbessert", erklärte Manager Carsten Wehlmann. Wie lange Holland voraussichtlich ausfallen wird, ist unklar.

"Aus sportlicher Sicht ist es natürlich sehr bitter, in dieser Phase auf unseren Kapitän verzichten zu müssen. Die Mannschaft hat aber schon über die komplette Saison gezeigt, dass sie Ausfälle sehr gut kompensieren kann", so Wehlmann weiter. Die Lilien haben bereits die gesamte Saison über mit Verletzungspech zu kämpfen. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) sind die Hessen bei Fortuna Düsseldorf gefordert.