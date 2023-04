Zurück an den Ort, an dem den Lilien "extrem wehgetan" wurde

Fortuna Düsseldorf fügte Darmstadt 98 in der Vorsaison eine äußerst schmerzhafte Niederlage zu. Ein ähnliches Szenario soll es am Schicksalsort diesmal unter anderen Vorzeichen nicht mehr geben.

Den 6. Mai 2022 werden sie beim SV Darmstadt 98 nicht so schnell vergessen. Fortuna Düsseldorf hatte durch eine starke Serie den Klassenerhalt eingetütet und überraschte die vor dem 33. Spieltag noch zweitplatzierten Lilien beim 2:1. Die Folge war sportlich dramatisch für Darmstadt, sie mussten am Wochenende Werder Bremen und den Hamburger SV vorbeiziehen lassen. Der Traum von der Bundesliga zerplatzte am Schicksalsort Düsseldorf wie eine Seifenblase, die schwergewichtigen Traditionsklubs waren am letzten Spieltag nicht mehr einzuholen.

Klaus Gjasula stand vor etwas mehr als einem Jahr mit auf dem Platz und flog in einer hektischen Schlussphase mit Gelb-Rot vom Feld. Der 33-Jährige erinnerte sich am Mittwoch lebhaft an jenen Nachmittag im vergangenen Frühling: "Die Fortuna hat uns extrem wehgetan. Durch diese Niederlage sind wir von Platz zwei auf vier gefallen. Das war ein bitterer Moment."

Dieses Mal mit anderen Vorzeichen

Den ersten Teil der Seelenmassage - Darmstadt unterlag in der vergangenen Saison zwei Mal - gab es bereits in der Hinrunde. Der zweite Teil soll am Sonntag (13.30 Uhr) bei den Rheinländern folgen. Ein weiterer Sieg würde für die Lilien einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zurück in die Bundesliga bedeuten, selbst bei einer Niederlage wäre Platz eins nicht gefährdet. Für die Fortuna würde eine Pleite hingegen mit großer Sicherheit das Ende im Rennen um Relegationsplatz drei bedeuten.

Die Vorzeichen sind in diesem Frühjahr also ganz andere. "Wir wissen, dass es extrem schwierig ist, dort zu gewinnen. Nichtsdestotrotz fahren wir nach Düsseldorf und wollen die maximale Punktausbeute einfahren", kündigte Gjasula. Sprich: Saisonsieg Nummer 18 und die Zähler 59, 60 und 61.

"Wir haben eine geile Truppe"

Kämpfer Gjasula erwartet ein Duell auf Augenhöhe: "Wie in fast jedem ihrer Heimspiele wird Düsseldorf das Heft des Handelns in die Hand nehmen wollen. Wir müssen dagegenhalten, eklig sein und unsere Chancen nutzen. Ich denke, dass wir eine ausgeglichene Partie sehen werden."

Die Lilien hoffen dabei auf ein glückliches Ende. Die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht hat schon etliche knappe Duelle in dieser Spielzeit für sich entschieden. Dafür macht Gjasula einen gewichtigen Grund aus: "Wir haben eine geile Truppe und ein geiles Trainerteam. Es harmoniert einfach. Das macht Riesenspaß." Mit dieser Freude und Geschlossenheit soll nun auch die endgültige Darmstadt-Revanche am Schicksalsort gelingen.