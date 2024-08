Lieberknecht stärkt Niemczycki den Rücken

Karol Niemczycki wird auch in der zweiten Pokalrunde das Tor des SV Darmstadt 98 hüten. Trainer Torsten Lieberknecht sprach dem Polen trotz einiger Unsicherheiten in Runde eins erneut eine Einsatzgarantie aus. "Sofern er gesund bleibt…", sagte der Coach auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg bei Teutonia Ottensen. "Zwischen Training und Pflichtspiel ist immer ein großer Unterschied. So ein Junge muss auch erstmal ein Gefühl für das Ganze bekommen", nahm Lieberknecht seinen Keeper in Schutz, der am Gegentreffer nicht ganz unschuldig war. Niemczycki ist in der 2. Bundesliga die Nummer zwei hinter Stammkeeper Marcell Schuhen. Im Pokal, so die Absprache bei den Südhessen, steht aber der Neuzugang aus Düsseldorf zwischen den Pfosten.