Luca Pfeiffer kommt per Leihe vom VfB Stuttgart. Bild © Darmstadt 98

Die Lilien haben einen alten Bekannten wieder: Stürmer Luca Pfeiffer kommt auf Leihbasis zurück nach Darmstadt. Dort ging er schon mal sehr erfolgreich auf Torejagd und soll es jetzt wieder tun.

Die Lilien haben auf die Torflaute der vergangenen Spiele reagiert und einen alten Bekannten zurück nach Südhessen geholt: Luca Pfeiffer kommt auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Das gaben die Darmstädter am Donnerstagmittag bekannt.

"Wir haben immer offen kommuniziert, dass wir für den Offensivbereich noch nach einem Spieler suchen. Wir freuen uns sehr, dass sich die Möglichkeit aufgetan hat, Luca wieder nach Darmstadt zu holen", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann.

"Luca weiß, wie der SV 98 als Verein tickt"

Pfeiffer spielte bereits in der Spielzeit 2021/2022 für die Südhessen. Bei 32 Einsätzen erzielte er 17 Tore in der Zweiten Liga und war damit der beste Torjäger der Lilien. Wenn es nach Wehlmann geht, wird Pfeiffer genau dort weitermachen: "Wir sind überzeugt davon, dass Luca im Lilien-Trikot an die Leistungen anknüpfen kann, die er hier bereits gezeigt hat."

Für Trainer Torsten Lieberknecht war bei der Leihe darüber hinaus wichtig, dass Pfeiffer weiß, "wie der SV 98 als Verein tickt." Für das Derby am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt könnte der Stürmer schon eine Option sein. "Er wird keine große Anlaufzeit benötigen. Luca hat schon bewiesen, wie viele Facetten er in seinem Spiel vereint", sagte Lieberknecht. "Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Spielweise unserer Mannschaft auch in der Bundesliga weiterhelfen kann".

Pfeiffer hat bereits Bundesligaerfahrung

Bundesligaluft kennt Pfeiffer bereits: Für den VfB Stuttgart absolvierte er in der vergangenen Saison 19 Spiele in der höchsten deutschen Fußballliga. Konnte in den 695 Einsatzminuten aber keinen Treffer erzielen und blieb so bei den Schwaben hinter seinen Erwartungen.

Zurück in Darmstadt werden noch weitere Bundesliga-Einsatzminuten dazu kommen und, wenn es nach den Lilien-Verantwortlichen geht, auch endlich Bundesliga-Tore. Denn die können die Südhessen gut gebrauchen: So wurde bei dem überraschenden Pokal-Aus gegen den FC Homburg am Montag deutlich, dass die Lilien ein Offensivproblem haben. Mit Pfeiffer könnte das jetzt behoben sein.