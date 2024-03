Der SV Darmstadt 98 geht gegen Bayern München in Führung, ist letztlich aber doch ohne Chance. Die Lilien warten nun bereits seit 19 Saisonspielen auf einen Sieg.

Der SV Darmstadt 98 hat eine Überraschung gegen den FC Bayern München am Samstag verpasst. Die Südhessen mussten sich dem Rekordmeister trotz Führung mit 2:5 (1:2) geschlagen geben.

Audiobeitrag Audio Darmstadt verliert zuhause gegen die Bayern Audio Bild © IMAGO / Schüler Ende des Audiobeitrags

Tim Skarke (28.) brachte die Lilien nach feiner Vorarbeit von Mathias Honsak in Führung. Jamal Musiala (36.) und Harry Kane (45.+1) brachten die Bayern-Welt aber noch vor der Pause wieder in Ordnung. Spätestens mit dem zweiten Musiala-Treffer (64.) war die Messe in Darmstadt gelesen. Serge Gnabry (74.) und Mathys Tel (90. + 3) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Oscar Vilhelmsson (90. + 5) brachte die Lilien noch einmal auf die Anzeigentafel.

Honsak setzt das erste Ausrufezeichen

Die Partie begann in etwa so, wie man es erwarten konnte: Die Bayern machten das Spiel und näherten sich durch Leroy Sané (5.) und Joshua Kimmich (7.) langsam der erwarteten Führung an.

Die Lilien, bei denen Kapitän Fabian Holland, Jannik Müller und Honsak neu im Team standen, wollten hinten kompakt stehen und vorne Nadelstiche setzen. Und das machten die Südhessen unglaublich gut. Der umtriebige Honsak hatte in der 17. Minute die bis dato größte Chance, seinen noch leicht abgefälschten Schuss aus 13 Metern klärte Manuel Neuer per super Reflex auf der Linie. Elf Minuten später war aber auch Deutschlands Nummer eins machtlos.

Musiala und Kane kontern Skarke

Nach einem Abschlag kam erneut Honsak an den Ball, ließ gleich zwei Bayern-Verteidiger aussteigen und legte im Strafraum klug auf den links mitgelaufenen Skarke ab, der gegen die Laufrichtung von Neuer ins rechte Eck zum 1:0 abschloss (28.). Das Böllenfalltor explodierte. Sollte nach 18 sieglosen Spielen in Folge tatsächlich ausgerechnet gegen den Rekordmeister der Knoten platzen?

Eine tolle Geschichte, gegen die die Münchener allerdings etwas einzuwenden hatten. Musiala traf nach ungewollter Vorlage von Kane (Stockfehler) aus kurzer Distanz zum 1:1 (36.). Kane nickte kurz darauf eine Kimmich-Flanke, die die Darmstädter schon im Aus gesehen hatten, zur Gäste-Führung ein (45. + 1). Die Bayern-Welt war auch deshalb zur Pause wieder in Ordnung, weil Vilhelmsson nach Doppelpass mit Honsak aus 14 Metern nur die Latte traf (45. + 2).

Wenn es schnell geht, sind die Lilien überfordert

Nach Wiederanpfiff tröpfelte das Spiel vor sich hin. Die Bayern hatten Zeit und ergötzten sich bisweilen an ihrem eigenen Ballbesitz. Das war nach vorne zunächst zwar wenig ertragreich, Darmstädter Konter ließ der Favorit aber nicht mehr zu. Der überragende Musiala besorgte dann die Entscheidung.

Thomas Müller führte einen Einwurf auf der rechten Seite schnell aus, Musiala wurschtelte sich im Strafraum durch und schob aus elf Metern durch die Beine von Lilien-Keeper Marcel Schuhen ein (64.). Wenn es mal fix ging beim Rekordmeister, waren die 98er meist überfordert.

Bayern schießt ein Tor zu viel

Die Niederlage war eine, die sie eingerechnet hatten in Südhessen. Das Minimalziel war, das hatte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie angedeutet, sich zu teuer zu verkaufen. Das taten die Lilien im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Vilhelmsson ließ mit einem Distanzschuss, der knapp links vorbeizischte, noch einmal aufmerken (70.), der eingewechselte Gnabry erzielte kurz darauf das vierte Bayern-Tor (74.).

Die Gegenwehr der Hausherren war nun gebrochen. Die Gäste kombinierten sich ein ums andere Mal in den gegnerischen Strafraum. Musiala lupfte den Ball in der 78. Minute noch einmal auf die Latte, der eingewechselte Sebastian Polter hatte die beste Lilien-Chance der zweiten Halbzeit, traf aber nur den Pfosten (88.).

In der Nachspielzeit legten beide Teams noch ein Tor nach: Der eingewechselte Tel besorgte aus kurzer Distanz das 5:1 (90. + 3), Vilhelmsson traf nach einer flachen Hereingabe artistisch zum 2:5-Endstand (90. + 5).

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 - FC Bayern München 2:5 (1:2) Darmstadt: Schuhen - Klarer (50. Zimmermann), J. Müller, Isherwood - Skarke (79. Polter), Franjic (79. Gjasula), Holland (71. Karic), Justvan, Kempe - Vilhelmsson, Honsak (71. Seydel)



München: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro (71. Davies) - Pavlovic (58. Laimer), Goretzka, L. Sane (70. Tel), T. Müller (71. Gnabry), Musiala - Kane (82. Choupo-Moting)



Tore: 1:0 Skarke (28.), 1:1 Musiala (36.), 1:2 Kane (45.), 1:3 Musiala (64.), 1:4 Gnabry (74.), 1:5 Tel (90.), 2:5 Vilhelmsson (90.)

Gelbe Karte: Franjic / -



Schiedsrichter: Reichel (Sindelfingen)

Zuschauer: 17.810 Ende der weiteren Informationen