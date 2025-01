Platte und Mehlem machen den Unterschied Ex-Lilien besiegeln Darmstadt-Pleite

Der SV Darmstadt 98 kommt nur schwer ins neue Fußballjahr. Die Lilien verloren ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn nach überschaubarer Leistung, das Tor für die Gäste resultierte ausgerechnet aus einer Co-Produktion zweier Ex-Lilien.

Veröffentlicht am 26.01.25 um 15:33 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 kommt in der 2. Bundesliga weiter nicht in Fahrt. Die Hessen verloren ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag mit 0:1, das Tor des Tages erzielte ausgerechnet Ex-Lilie Felix Platte (37.).

Lilien-Coach Florian Kohfeldt schickte seine Mannschaft ohne personelle Änderungen in die Partie, es begann dieselbe Startelf wie schon gegen Düsseldorf. Neuzugang Jean-Paul Boetius nahm erstmals auf der Bank Platz.

Zwei Paderborn-Treffer aberkannt

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die Lilien, nach nur drei Minuten musste Marcel Schuhen das erste Mal den Ball aus dem Netz fischen. Nach einem abgefälschten Schuss tauchte Filip Bilbija frei vor Schuhen auf, scheiterte zunächst am Keeper, der wiederum Platte mit seiner Abwehraktion anschoss. Da der Ball aber vom Oberarm ins Tor sprang, gab Schiedsrichter Martin Petersen den Treffer nicht.

Wenig später eine ähnliche Situation. Bei einem langen Ball setzte sich Paderborns Sven Michel gegen Clemens Riedel durch und schloss trocken ab. Schiedsrichter Petersen entschied aber auf Stürmerfoul, weil Michel im Zweikampf geschoben hatte. Eine 50/50-Entscheidung, die man durchaus auch anders hätte entscheiden können.

Ex-Lilien bringen SCP in Front

Es entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Fouls, in denen beiden Teams offensiv aber wenig bis nichts einfiel. Darmstadt hatte keine einzige klare Torchance, beim SCP versuchte es Michel mal aus der Distanz. Folgerichtig war es eine Standardsituation, die für den Treffer des Tages sorgte.

Und das ausgerechnet durch eine Co-Produktion zweier Ex-Lilien. Nach einer Ecke von der linken Seite legte Marvin Mehlem zurück auf Platte, dessen Schuss für Schuhen nicht zu halten war (37.). Dass es nur mit 0:1 in die Pause ging, war das Verdienst von Schuhen, der in der Nachspielzeit noch einen Freistoß von Raphael Obermair und den Nachschuss von Bilbija stark parierte.

Mehr Engagement, wenig Ideen

Die Lilien kamen zwar engagierter aus der Kabine, zündende Ideen sah man aber weiter selten. Paderborn ließ sich fallen, mit den tief stehenden Gästen hatten die Hessen ihre Probleme. Eine Halb-Chance durch Fraser Hornby, der den Ball per Hacke zentral aufs Tor brachte, war das Höchste der Gefühle (52.).

In der Schlussphase verhalf Kohfeldt noch Neuzugang Boetius zu seinem Debüt, weil aber auch der Niederländer keine entscheidenden Impulse mehr zu setzen vermochte, blieb es letzlich beim 0:1. Eine Niederlage, die durch die farblose Vorstellung der Lilien auch in Ordnung geht.