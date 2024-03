Der SV Darmstadt 98 hat in Leipzig die nächste Pleite kassiert. Gegen die Sachsen wirbelte Trainer Torsten Lieberknecht seine Startaufstellung ordentlich durcheinander, gebracht hat es dem Tabellenletzten am Ende nichts.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Auswärtsspiel in Leipzig am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1) verloren. Thomas Isherwood hatte RB früh per Eigentor in Führung gebracht (3.), kurz nach dem Seitenwechsel traf Christoph Baumgartner zum 0:2-Endstand.

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht veränderte seine Startelf im Vergleich zum 0:6-Debakel gegen Augsburg in der Vorwoche auf sage und schreibe sieben Positionen, unter anderem feierte Nachwuchstalent Fabio Torsiello sein Startelfdebüt. Auch gegen RB gab es für die Lilien aber direkt die kalte Dusche. Nach einer kurz ausgeführten Ecke bugsierte Isherwood eine Flanke von David Raum im Zweikampf mit Willi Orban aus kurzer Distanz ins eigene Tor (3.).

Leipzig kontrolliert das Spiel

Wer nun dachte, dass das nächste Debakel folgen würde, sah sich allerdings getäuscht. Leipzig übernahm zwar klar die Spielkontrolle, zu hundertprozentigen Chancen kamen die Sachsen aber kaum. Einzig Xavi Simons tauchte gefährlich in der Box auf, wurde aber geblockt (33.).

Die Lilien überquerten in einer eher ereignisarmen Partie nur selten die Mittellinie. Einzig Gerrit Holtmann prüfte aus 15 Metern aus halblinker Position RB-Keeper Péter Gulácsi mit einem Schuss aufs lange Eck, die folgende Ecke brachte nichts ein. Und so ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Doppelchance für die Lilien

Die Sachsen kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine, Marcel Schuhen musste gleich doppelt gegen Lois Openda retten (47./48.). Besser machte es dann der eingewechselte Baumgartner Von Xaver Schlager bedient, zog Baumgartner zum Strafraum und schloss aus 16 Metern wuchtig mit rechts ins lange Eck ab, Schuhen war machtlos (50.)

In der Folge investierten auch die Lilien mehr und kamen zu Chancen. Ein Schuss von Julian Justvan fälschte Castello Lukeba gefährlich ab, Gulácsi konnte aber noch parieren (52.). Wenig später ließ Oscar Vilhelmsson zwei Gegner stehen und scheiterte aus spitzem Winkel an Gulácsi, der auch den folgenden Schuss von Tobias Kempe von der Strafraumkante abwehrte (66.).

18 Spiele ohne Sieg in Folge

Weil in der Folge nicht mehr viel passierte, blieb es beim 2:0 für RB Leipzig, ein letztendlich souverän verwalteter Sieg der Sachsen. Für die Lilien war es das 18. Spiel ohne Sieg. Da aber auch die Konkurrenz aus Mainz und Köln nicht gewinnen konnte, ist der Relegationsrang für den SV98 nach wie vor erreichbar. Und das mit nur 13 Punkten.