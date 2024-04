Lilien wollen versöhnlichen Abschied

Für den SV Darmstadt 98 geht es im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg darum, den eigenen Fans noch einmal etwas zu bieten. Nach der 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende in Mainz ist der Glaube an den Klassenerhalt dahin, die Motivation soll aber weiter aufrechtgehalten werden. "Mainz war ein Schlag. Das große Wunder, das wir gebraucht hätten, ist noch größer geworden", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Gegen Freiburg stehe deshalb im Mittelpunkt, den Fans "das Gefühl zu vermitteln, dass wir uns auf dem Platz voll verausgaben".