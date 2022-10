Der SV Darmstadt 98 nutzt den Derby-Patzer des Hamburger SV und springt auf Platz eins der Zweitliga-Tabelle. Beim Karlsruher SC können selbst ein früher Rückstand und der VAR die Lilien nicht bremsen.

Der SV Darmstadt 98 ist neuer Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Die Lilien setzten sich am Samstag nach Rückstand mit 2:1 (0:1) beim Karlsruher SC durch und überholten damit den Hamburger SV, der am Freitag das Derby auf St. Pauli mit 0:3 verloren hatte. Patric Pfeiffer (49.) und Philipp Tietz (88.) ließen die Südhessen jubeln, Fabian Schleusener hatte für die Gastgeber getroffen (19.).

Erste Hälfte geht an den KSC

Bei den Lilien, die im Gegensatz zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wieder auf eine Dreierkette setzten, kam Yassin Ben Balla zu seinem Startelf-Debüt. Der Neuzugang aus Ingolstadt rückte an die Seite von Tobias Kempe auf die Doppelsechs, Frank Ronstadt nahm für ihn auf der Bank Platz. Abwehrchef Klaus Gjasula, der von Jannik Müller vertreten wurde, fehlte weiter verletzt.

Vom Darmstädter Schwung der vergangenen Wochen war auf dem Platz dann jedoch erst einmal nur sehr wenig zu sehen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht bemühte sich zwar und hatte mehr Spielanteile, gegen die massive KSC-Defensive fehlte es aber an Ideen, Tempo und Genauigkeit. Eine echte Chance gab es im ersten Durchgang nicht, Matthias Bader (16.) und Philipp Tietz (18.) brachten bei den beiden aussichtsreichsten Aktionen jeweils den letzten Pass nicht zum Mann. Brandon Manu setzte zudem eine Direktabnahme aus 16 Metern knapp neben den Pfosten (45.).

Ganz anders die Gastgeber: Die Badener fühlten sich gegen die anrennenden Lilien sichtlich wohl und verdienten sich die Halbzeitführung mit cleverem und effizientem Fußball. Der Führungstreffer fiel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, bei dem Karlsruhes Stürmer Schleusener einfach entschlossener zum Ball ging. Dass der KSC zur Pause nicht höher führte, verdankten die Lilien nur Christoph Zimmermann und Fabian Holland, die bei der dicksten Möglichkeit der Hausherren gleich zweimal auf der Linie retteten (26.).

Pfeiffer und Tietz drehen das Spiel

Im zweiten Durchgang versuchten es die Lilien mit Aaron Seydel, der für Ben Balla in die Partie kam, mit einem zusätzlichen Stürmer und noch mehr Druck. Passend dazu kamen die Darmstädter wie ausgewechselt aus der Kabine und wurden prompt auf typische Lilien-Weise belohnt: Zunächst köpfte Pfeiffer nach einem Kempe-Eckball zum Ausgleich ein, dann sorgte der Innenverteidiger vermeintlich sogar für die Führung (61).

Der 23-Jährige setzte sich nach einem Freistoß fair im Luft-Duell gegen KSC-Keeper Marius Gersbeck durch. Da der Ball auf dem Weg ins Tor jedoch den Arm von Seydel touchierte, griff der VAR ein und kassierte den Treffer wegen Handspiels wieder ein. Für die Lilien eine bittere, aber regeltechnisch richtige Entscheidung - und gleichzeitg der Startschuss für eine wilde Schlussphase.

Beide Teams schenkten sich in der Folgezeit nichts und drängten auf den Sieg. Dieser ging dann aber - wie so oft in dieser Saison - an die Lilien. Nach einem Konter setzte sich Tietz wunderbar durch und vollendete überlegt zum umjubelten Sieg. Die Darmstädter sind damit seit elf Spielen ungeschlagen und völlig verdient neuer Tabellenführer.