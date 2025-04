Lilien halten an Kapitän Holland fest

Fabian Holland hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 verlängert. Der momentan außer Gefecht gesetzte Kapitän steht vor seiner zwölften Saison bei den Lilien.

Veröffentlicht am 10.04.25 um 12:47 Uhr

Fabian Holland hat am 14. April 2024 zuletzt für den SV Darmstadt 98 auf dem Platz gestanden. Dann riss ein Kreuz- und ein Innenband. Klar ist seit diesem Donnerstag: Der verhinderte Kapitän wird für die Lilien auf den Platz zurückkehren.

Die Südhessen haben den Vertrag mit Holland verlängert. Denn: "Wenngleich diese Saison für Fabi nicht so verlaufen ist, wie er und wir uns das vorgestellt hätten, sind wir dennoch davon überzeugt, dass er uns in der kommenden Spielzeit helfen kann", ließ Sportdirektor Paul Fernie in einer Mitteilung wissen.

"Die Lilien im Herzen"

Die Lilien preisen Holland als einen, der "die Lilie im Herzen trägt" – und demnächst auch wieder auf der Brust. Der gebürtige Berliner spielt bereits seit 2014 für Darmstadt. "Es war immer mein Wunsch, weiterhin das Trikot der Lilien zu tragen und den jahrelangen gemeinsamen Weg fortzuführen", so Holland.

Ob er das Jersey mit der Lilie schon in dieser Saison wieder anziehen wird, ist ungewiss. Seinen Kreuzbandriss hat Holland zwar inzwischen auskuriert, trainiert aber weiter nur individuell. "Wir sind zuversichtlich, dass er bald wieder fit wird und dann spätestens in der Sommer-Vorbereitung voll angreifen kann", meint Fernie.

Bader verlängerte schon im Februar

Bereits Ende Februar hatten die Lilien den Vertrag mit Matthias Bader verlängert. Auch der Rechtsverteidiger hatte sich das Kreuzband gerissen und wird wohl erst in der kommenden Saison wieder mitmischen können. Wie bei Holland wäre auch Baders Vertrag im Sommer ausgelaufen.