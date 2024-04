Darmstadt 98 hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet: Mit Fynn Lakenmacher kommt ein junger Stürmer aus der 3. Liga nach Südhessen.

Der SV Darmstadt 98 hat sich die Dienste von Fynn Lakenmacher gesichert. Der Stürmer hat bei den Lilien einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, wie der Verein am Donnerstag meldete. Lakenmacher kommt im Sommer ablösefrei und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison.

Der 23-Jährige läuft aktuell noch in der 3. Liga für 1860 München auf. In der laufenden Saison bringt er es bislang auf 30 Einsätze und vier Tore. Ausgebildet wurde Lakenmacher bei Hannover 96 und in Havelse. 2022 folgte der Wechsel zu 1860 München.

Eine "robuste Nummer neun" für die Lilien

"Überzeugt haben mich die super Bedingungen, gleichzeitig wirkt alles hier in Darmstadt sehr authentisch", sagte Lakenmacher. Der neue Lilien-Sportdirektor Paul Fernie bezeichnete ihn als "robuste Nummer neun, die den Körperkontakt sucht und zudem Bälle festmachen kann".

"Fynn ist ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer", lobte Trainer Torsten Lieberknecht. "In den persönlichen Gesprächen hat er zudem einen total aufgeräumten und wissbegierigen Eindruck gemacht."