Der SV Darmstadt 98 treibt die Kaderplanungen voran. Fraser Hornby kommt von Stade Reims zu den Lilien.

Der SV Darmstadt 98 hat am Mittwochnachmittag den Transfer von Fraser Hornby bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Angreifer kommt von Stade Reims und schließt sich den Lilien bis 2027 an.

Hornby unterschreibt bis 2027 bei den Lilien

"Die Entscheidung für Darmstadt ist mir leichtgefallen", sagte Hornby, der beim FC Everton ausgebildet wurde und zuletzt von Reims nach Belgien an KV Oostende verliehen war, in der offiziellen Pressemitteilung. Es sei "großartig", zukünftig in der Bundesliga zu spielen.

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Südhessen, hob hervor: "Wir trauen ihm zu, dass er sich schnell in die Mannschaft integrieren kann." Hornby ist als Sofort-Verstärkung in der Offensive eingeplant.

Lieberknecht lobt Scouting-Abteilung

Trainer Torsten Lieberknecht lobte die Scouting-Abteilung, die "viel Zeit und Energie aufgebracht" habe, "um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt". Die persönlichen Gespräche hätten ihm ein "super Gefühl" gegeben.

Fraser ist nach Fabian Nürnberger, Andreas Müller und Matej Maglica der vierte Neuzugang des Aufsteigers.