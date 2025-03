Bueno lässt Zukunft in Darmstadt offen

Guille Bueno von Darmstadt 98 lässt offen, wie es für ihn nach dem Sommer weitergeht. "Alles kann passieren", sagte er laut Lilienblog am Mittwoch in einer Medienrunde. Bueno ist aktuell von Borussia Dortmund an die Lilien ausgeliehen. In der laufenden Saison kam er bislang zu 19 Pflichtspiel-Einsätzen, zuletzt lief er regelmäßig als Linksverteidiger auf. "Der letzte Monat war wichtig für mich", so Bueno. "Ich habe viele Minuten gespielt, und mein Gefühl auf dem Platz war super. Ich hoffe, dass das die nächsten Wochen so weitergehen kann."