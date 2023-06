Regionalligist Kickers Offenbach Frauen trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den saarländischen Regionalligisten 1.FC Riegelsberg.

Die Spiele werden am 12., 13. und 15.August ausgetragen. Die Top-Teams, darunter Eintracht Frankfurt, greifen erst in de der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.