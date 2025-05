Regionalliga: Hessenduelle in Frankfurt und Fulda

In der Regionalliga Südwest stehen am Samstag gleich zwei Hessenduelle auf dem Programm.

Veröffentlicht am 02.05.25 um 08:55 Uhr

Der 32. Spieltag in der Regionalliga Südwest steht an und hat gleich zwei Hessenduelle zu bieten. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der FSV Frankfurt den FC Gießen. Während es für den FSV um nichts mehr geht, kämpft der 15. aus Gießen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zeitgleich kann der KSV Hessen Kassel mit einem Sieg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz den Klassenerhalt perfekt machen.

Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr empfängt der TSV Steinbach Haiger den Göppinger SV, der noch um Punkte gegen den Abstieg kämpft. Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt ist zeitgleich beim Bahlinger SC gefordert, während Kickers Offenbach zuhause auf den FC-Astoria Walldorf trifft.