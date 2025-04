Die Offenbacher Kickers haben ihren neuen Trainer gefunden: Kristjan Glibo, bis vor einem Jahr noch bei der U21 von Eintracht Frankfurt, wird Christian Neidhart beerben. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet.

Obwohl die Abschiedstournee von Trainer Christian Neidhart noch drei Spiele läuft, ist die Suche nach dem Nachfolger beim OFC schon abgeschlossen. Kristjan Glibo wird ab der kommenden Saison neuer Coach bei den Offenbacher Kickers. Das hat der Verein am Dienstag offiziell bekannt gegeben. Damit bestätigten die Kickers einen entsprechenden Artikel des hr-sport, zuvor hatte die Bild-Zeitung schon berichtet.

Glibo wird Ende Juni zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehen. Viel Eingewöhnungszeit wird der 43-Jährige wohl nicht brauchen, denn er kennt sich in der Region und in der Liga bestens aus. Sein Ziel wird es sein, mit dem Traditionsklub den Aufstieg in die Dritte Liga zu schaffen.

Glibo ist Aufstiegs-Experte

Dass Glibo weiß, wie man mit einem Klub den aufsteigt, hat er in seiner Trainerkarriere bereits bewiesen: Wormatia Worms führte er in der Spielzeit 2021/22 von der Oberliga in die Regionalliga, das gleiche Kunststück gelang ihm zwei Jahre später mit der U21 von Eintracht Frankfurt.

Obwohl der 43-Jährige in seinem zweiten Jahr bei der Eintracht dann sogar auf Platz sechs in der Regionalliga Südwest landete, musste er im vergangenen Sommer gehen. Sein Nachfolger Dennis Schmitt steht nun kurz vor dem Abstieg.

Neidhart soll noch drei Spiele machen

In der "alten" Spielzeit soll Noch-Trainer Neidhart die verbleibenden drei Spiele an der Seitenauslinie stehen, zumindest dann, wenn sein Gesundheitszustand nach der Bauchspeicheldrüsen-Entzündung es zulässt. Vor zwei Wochen hatte der OFC bekannt gegeben, dass der gemeinsame Vertrag nicht verlängert wird und daher zum Saisonende ausläuft.