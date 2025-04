Aaronson: Will wichtiger Spieler bei Frankfurt werden

Der von der Eintracht nach Utrecht ausgeliehene Paxten Aaronson hat sich in einem Interview über seine Rückkehr nach Hessen geäußert. Er könne sich vorstellen, in Utrecht zu bleiben, weil er sich mit dem Trainer und Staff gut verstehe. "Aber in meinem Hinterkopf ist immer mein Ziel, viel aus den beiden Leihen mitzunehmen und dann ein Spieler von Eintracht Frankfurt zu werden, ein Schlüsselspieler", so Aaronson in einem Interview mit dem Portal "sge4ever" . Dies sei schon vor seiner Leihe das erklärte Ziel gewesen. Timmo Hardung würde sich regelmäßig bei ihm melden. "Auch mit Hugo Larsson bin ich quasi täglich im Austausch. Er ist mein engster Kumpel. Wir stehen in engem Kontakt." In 26 Spielen kommt der US-Amerikaner derzeit auf sechs Tore und zwei Vorlagen, in jedem Spiel stand er in der Anfangself.