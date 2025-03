Toppmöller: "Mit aller Macht zurück in die Spur"

Die Eintracht will den Schwung aus dem Amsterdam-Spiel auch mit in die Bundesliga nehmen. "Wir wollen auch in der Liga mit aller Macht zurück in die Spur kommen", sagte der Frankfurter Trainer Dino Toppmöller am Freitag während der Pressekonferenz im Vorfeld des Heimspiels am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin. "Wir wollen an das Ajax-Spiel anknüpfen, an die Leistung, an die Intensität und am besten auch an das Resultat", so Toppmöller, der die Gäste aus der Hauptstadt nicht im "Tiki-Taka-Stil" erwartet. Sondern: "Union spielt sehr intensiv, das ist eine unangenehme Aufgabe."