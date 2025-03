Trapp: "Wir wissen, wie schön diese Europacup-Nächte sind"

Eintracht-Keeper Kevin Trapp ist einer der wenigen verbliebenen Europa-League-Gewinner von 2022 bei Eintracht Frankfurt. Besonders motivieren muss er seine Kollegen deswegen aber nicht. "Wir wissen alle, worum es geht. Man spürt auch im Umfeld und bei den Fans, was dieser Wettbewerb bedeutet. Vor einem Achtelfinale in der Europa League muss man bei uns niemanden gesondert motivieren", so Trapp am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag (21 Uhr). "Wir wissen, wie schön diese Europacup-Nächte sind. Das war bei vielen der Grund, warum sie sich für Eintracht Frankfurt entschieden haben. Um diese Spiele zu spielen", so Trapp weiter.