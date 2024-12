Toppmöller: "Tore super herausgespielt"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat sein Team nach dem 4:0-Sieg am Sonntag in Heidenheim in höchsten Tönen gelobt: "Es war eine super Leistung, vor allem nach dem Spiel am Donnerstag in der Europa League. Wir waren von der ersten Sekunde an da." Die Tore seien super herausgespielt gewesen. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Nathaniel Brown zeigte eine starke Leistung auf der linken Außenbahn und glänzte als Vorbereiter. Der 21-Jährige sagte danach: "Es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht in meiner noch jungen Karriere. Ich will so weitermachen und lebe meinen Traum."