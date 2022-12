Kolo Muani verliert WM-Finale mit Frankreich

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani hat den großen Traum vom WM-Titel in Katar verpasst. Der Angreifer verlor mit der französischen Auswahl am Sonntag gegen den neuen Weltmeister Argentinien erst im Elfmeterschießen mit 2:4 (n.V. 3:3). Kolo Muani war bereits in der ersten Halbzeit bei einem 0:2-Rückstand für Olivier Giroud eingewechselt worden und sorgte mit dafür, dass Frankreich in der Partie noch zurückkam. Den Elfmeter zum 1:2 holte er selbst heraus, in der letzten Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung hatte er dann den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am argentinischen Keeper. Beim Elfmeterschießen war er einer der beiden Schützen, die für Frankreich trafen.