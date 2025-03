Weiter geht es in der Bundesliga: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen die Enttäuschung aus Freiburg aus den Gliedern schütteln.

Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen beim Auswärtsspiel am Samstag in Bremen (12 Uhr) am Spitzenreiter Bayern dran bleiben. Die Münchnerinnen liegen vor dem Spieltag noch sechs Punkte vor den Hesssinnen, spielen ihrerseits daheim gegen den Vierten Leverkusen. Den Frankfurterinnen wurden zuletzt zwei Gegentore in den Schlussminuten in Freiburg zum Verhängnis, wordurch sie punktlos aus dem Breisgau abreisen mussten. "In Bremen müssen wir ein ähnliches Spiel abliefern - allerdings mit besserer Chancenverwertung", sagte Trainer Niko Arnautis vor der Partie bei Werder.