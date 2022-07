Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Bundesligakader geholt.

Die deutschen U19-Nationalspielerinnen Dilara und Ilayda Acikgöz sowie Jonna Brengel werden künftig beim Team von Trainer Niko Arnautis mittrainieren und parallel dazu weiterhin Spielpraxis in der U20 sammeln. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. Arnautis erklärte: "Wir führen unsere Nachwuchsspielerinnen über unsere zweite Mannschaft langsam an die Bundesliga heran, deshalb freuen wir uns, dass nun drei Spielerinnen bereit sind, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu gehen."