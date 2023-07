Der DFB hat den Spielplan für die Fußball-Bundesliga der Frauen veröffentlicht. Gleich im ersten Heimspiel wartet ein echter Kracher auf die Eintracht.

Die Eintracht Frankfurt Frauen starten die kommende Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel in Essen. Das besagt der Spielplan, der am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht wurde. Die Partie findet am 16. oder 17. September statt. Das Auftaktspiel am 15. September bestreiten der SC Freiburg und der FC Bayern München.

Erst gegen Wolfsburg, dann nach München

Direkt danach wird der Ligabetrieb von einer Länderspielpause unterbrochen. Im Anschluss steht für die Eintracht ein echtes Spitzenspiel auf dem Plan: Dann kommt Pokalsieger VfL Wolfsburg nach Frankfurt. Nach einem weiteren Heimspiel gegen Aufsteiger Leipzig geht es am vierten Spieltag zum wohl schwersten Auswärtsspiel der Saison, dem Gastspiel bei Meister Bayern München.

Das letzte Spiel des Jahres ist die Auswärtspartie bei Freiburg Mitte Dezember. Mit der Liga geht es dann Ende Januar 2024 mit dem Heimspiel gegen Köln weiter. Die Kölnerinnen sind dann auch die Gegnerinnen am letzten Spieltag am 20. Mai.

Weitere Informationen Der Spielplan der Eintracht Frankfurt Frauen für die Bundesliga-Saison 2023/2024 1. Spieltag, 16./17.09.23: SGS Essen (A)

2. Spieltag, 29.09.-02.10.23 VfL Wolfsburg (H)

3. Spieltag, 06.-09.10.23: Leipzig (H)

4. Spieltag, 13.-16.10.23: FC Bayern München (A)

5. Spieltag, 20.-22.10.23: MSV Duisburg (H)

6. Spieltag, 03.-06.11.23: SV Werder Bremen (A)

7. Spieltag, 10.-13.11.23: Bayer 04 Leverkusen (H)

8. Spieltag, 17.-20.11.23: 1. FC Nürnberg (A)

9. Spieltag, 08.-11.12.23: TSG Hoffenheim (H)

10. Spieltag, 15.-18.12.23: SC Freiburg (A)

11. Spieltag, 26.-29.01.24: 1. FC Köln (H)

12. Spieltag, 02.-05.02.24: SGS Essen (H)

13. Spieltag, 09.-12.02.24: VfL Wolfsburg (A)

14. Spieltag, 16.-18.02.24: Leipzig (A)

15. Spieltag, 08.-11.03.24: FC Bayern München (H)

16. Spieltag, 15.-18.03.24: MSV Duisburg (A)

17. Spieltag, 22.-25.03.24: SV Werder Bremen (H)

18. Spieltag, 12.-15.04.24: Bayer 04 Leverkusen (A)

19. Spieltag, 19.-22.04.24: 1. FC Nürnberg (H)

20. Spieltag, 03.-06.05.24: TSG Hoffenheim (A)

21. Spieltag, 10.-13.05.24: SC Freiburg (H)

22. Spieltag, 20.05.24: 1. FC Köln (A) Ende der weiteren Informationen

Champions-League-Quali noch vor Bundesliga-Start

Noch bevor die Bundesliga-Saison startet, sind die Hessinnen in der Champions-League-Qualifikation gefragt: Ab dem 6. September steigt das Mini-Turnier in Frankfurt mit dem 1. FC Slovacko, Oqscheptes Kökschetau und Juventus Turin. Nur das Gewinner-Team qualifiziert sich für die Playoff-Runde, die ebenfalls noch im September gespielt wird.

Aktuell weilen zahlreiche Spielerinnen der Eintracht bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland .