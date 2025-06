Lukas Rupp und Yannick Stark werden auch in der kommenden Saison die Fäden im Mittelfeld des KSV Hessen Kassel ziehen. Die Nordhessen wissen genau, was sie an ihren Oldies haben.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Irgendwas haben sie zuletzt richtig gemacht beim KSV Hessen Kassel. Das steht außer Frage. Steckten die Nordhessen im Winter noch tief drin im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest, robbten sie sich in der Rückrunde immer weiter nach oben.

Magere 15 Punkte hatten die Löwen Ende 2024 auf dem Konto, 32 kamen 2025 dazu. Nicht einmal der Meister TSG Hoffenheim II konnte da mithalten. Der nordhessische Lohn: Tabellenplatz neun im Gesamtklassement und ein weiteres Jahr Regionalliga.

Mit Stark verlor Kassel kein Spiel

Um die Erfolgsserie auch in der kommenden Saison fortzusetzen, haben die KSV-Verantwortlichen jüngst wichtige Weichen gestellt. In Kassel wissen sie, was gut gelaufen ist zuletzt. Zum Beispiel die Organisation des Spiels im zentralen Mittelfeld.

Dort zog bereits seit Mitte der Hinrunde Ex-Bundesliga-Profi Lukas Rupp die Fäden, seit Anfang 2025 bekam er Unterstützung von Ex-Zweitliga-Spieler Yannick Stark. Und das klappte richtig gut. Mit Stark auf dem Feld verloren die Nordhessen kein einziges Spiel. Kein Wunder also, dass der KSV am Donnerstag die Vertragsverlängerung von Stark und am Freitag die von Rupp verkündete.

Rupp und Stark für Kraft und Halt

"Seine Bedeutung und Qualität für die Mannschaft stehen außer Frage. Er hat der Mannschaft Stabilität und weitere Qualität verliehen", lobte Geschäftsführer Sören Gonther den gebürtigen Darmstädter Stark. Rupp nannte er tags darauf "eine wesentliche Stütze und einen wichtigen Unterschiedsspieler". Im Prinzip hätte er die Charakter-Zuschreibungen auch umdrehen können.

Rupp und Stark, beide 34 Jahre alt, glänzen in Kassel mit Übersicht und Erfahrung, geben der Truppe Halt und Sicherheit. Zu stoppen waren sie nur durch Verletzungen. Stark stand acht Mal für den KSV auf dem Feld, verpasste sechs Spiele mit einem Innenbandriss. Auch Rupp, der zum 9. Spieltag zum Team stieß, musste sechs Mal verletzt passen.

Noch Saft im Tank

Alterserscheinungen sollen das allerdings nicht sein. Beide fühlen sich jedenfalls noch fit genug, um auch in der kommenden Saison mit Kassel für Furore zu sorgen. "Ich glaube an diese Mannschaft und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine gute Rolle in der kommenden Saison spielen können", kündigte Rupp entsprechend an. Ein Satz, den man so auch von Yannick Stark hätte erwarten können.