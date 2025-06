Der SV Darmstadt 98 hat pünktlich zum Start der Saisonvorbereitung noch einmal personell nachgelegt. Linksverteidiger Leon Klassen wechselt aus Dänemark nach Südhessen.

Veröffentlicht am 21.06.25 um 14:29 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag die Verpflichtung von Außenverteidiger Leon Klassen bekanntgegeben. Der 25-Jährige wechselt vom dänischen Klub Lyngby Boldklub für eine unbekannte Ablösesumme zu den Südhessen.

In Dänemark hatte der gebürtige Rheinland-Pfälzer noch einen Vertrag bis Sommer 2026, über die Dauer seines Vertrags bei den Lilien schwieg sich der Zweitligist wie gewohnt aus.

Klassen bringt die richtigen "Komponenten" mit

"Mein Ziel war es immer, nach Deutschland zurückzukehren. Nun mit einem Traditionsverein wie Darmstadt 98 in der zweiten Liga angreifen zu dürfen, freut mich sehr", verkündete Klassen, der unter anderem beim 1. FC Köln und beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, in einer Vereinsmitteilung.

SVD-Sportdirektor Paul Fernie lobte Klassen nicht nur für seine fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch für seinen Einsatzwillen. "Er bringt Komponenten mit, die wir in unserem Spiel verkörpern möchten", so Fernie. Der Abwehrspieler ist nach dem jungen Torhüter Benedikt Börner und dem Japaner Yosuke Furukawa der dritte Neuzugang bei den Lilien in diesem Sommer.

Bueno damit kein Thema mehr?

In Darmstadt, wo am Sonntag (14 Uhr) die erste Trainingseinheit der neuen Saison ansteht, wird sich Klassen mit Kapitän Fabian Holland und Fabian Nürnberger um den Platz hinten links streiten müssen.

Der Spanier Guille Bueno, der zuletzt am häufigsten die linke Abwehrseite bei den Lilien beackerte, war in der abgelaufenen Spielzeit nur auf Leihbasis in Südhessen angestellt. Nach der Verpflichtung von Klassen ist fraglich, ob Bueno nach Darmstadt zurückkehren wird.