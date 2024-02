In Leipzig jubelten am Ende die Gastgeberinnen.

Eintracht unterliegt auch in Leipzig

In Leipzig

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt lassen in Leipzig auch beste Chancen ungenutzt und kassieren die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben am Freitag die zweite Bundesliga-Pleite in Folge kassiert. Bei RB Leipzig mussten sich die Hessinnen 1:2 (0:1) geschlagen geben. Vanessa Fudalla traf doppelt für RB (11., 90. + 1), Remina Chiba gelang nur noch der Anschlusstreffer (90. + 2).

Chancen zu Genüge, aber kein Fortune

Leipzig ging durch ein Traumtor früh in Führung, die Eintracht hatte genügend Möglichkeiten zum Ausgleich, ließ aber auch beste Chancen ungenutzt. Geraldine Reuteler traf kurz nach dem 0:1 nur den linken Pfosten (15.), Torjägerin Laura Freigang fehlte es gleich zwei Mal an Fortune (29., 65.).

In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Wieder traf Fudalla zur vermeintlichen Vorentscheidung, der postwendende Ausgleich von Chiba nach einem Eckball ließ die SGE noch einmal hoffen – letztlich aber vergeblich.

Es war die zweite Auswärts-Niederlage in Folge für die Hessinnen, die sich in der Vorwoche schon beim VfL Wolfsburg 0:3 geschlagen geben mussten. In der Tabelle belegt die SGE nach wie vor den dritten Rang.

Weitere Informationen RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) Leipzig: Herzog - Räcke, Landenberger, Marti (81. Croatto), Kempe - Hipp (63. Janez), Graf, Müller, Andrade (63. Starke) - Larsson (81. Brecht), Fudalla (90. Rackow)



Frankfurt: Johannes - Wolter (85. Chiba), Doorsoun, Kirchberger, Hanshaw (69. Acikgöz) - Gräwe, Reuteler, Dunst, Freigang - Anyomi (69. Martinez), Prasnikar



Tore: 1:0 Fudalla (11.), 2:0 Fudalla (90.), 2:1 Chiba (90.)

Gelbe Karten: - / Hanshaw

Schiedsrichterin: Wildfeuer (Lützen) Ende der weiteren Informationen