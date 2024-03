Nach dem Pokal-Erfolg unter der Woche geht es für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt nun gegen den FC Bayern München. Und da wollen die Hessinnen den FCB einmal mehr ärgern. Der hr überträgt live.

Wenn am Samstag (13 Uhr im hr-Livestream und im hr-fernsehen) im Stadion am Brentanobad Eintracht Frankfurt den FC Bayern München empfängt, haben sowohl die Hessinnen als auch ihre Gegnerinnen vom FCB etwas zu verteidigen. Das Team von Trainer Niko Arnautis Rang drei, der Gast aus München Rang eins. Wer das Aufeinandertreffen verliert, dürfte auch seinen Platz verlieren.

Das hat mit der klaren Tabellenlagen in der Bundesliga derzeit zu tun. Um die Meisterschaft herrscht derzeit genauso ein Zweikampf wie um Champions-League-Rang drei. Auf diesem dritten Platz befindet sich derzeit die Eintracht, verlieren die Frankfurterinnen gegen München, dürfte die TSG Hoffenheim, derzeit auf Rang vier, vorbeiziehen. Denn die TSG bestreitet das vermeintlich leichte Heimspiel gegen Nürnberg.

Weitere Informationen Eintracht-Bayern im Livestream Das hr-fernsehen überträgt die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München live (auch im Stream auf hessenschau.de). Sendebeginn ist am Samstag um 12.55 Uhr, moderiert wird die Begegnung von Janine Hilpmann. Als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz, kommentiert wird das Spiel von Sebastian Rieth. Ende der weiteren Informationen

"Hier Zuhause sind wir eine Macht"

Für den FCB ist die Ausgangslage ähnlich. Verfolger Wolfsburg könnte bei einem Eintracht-Sieg am Samstag an den Münchnerinnen vorbeiziehen, der VfL empfängt RB Leipzig aus dem Tabellenkeller. Spannung ist also garantiert - und die Eintracht hat einiges vor. "Am Samstag wird es wieder ein intensives Spiel. Wir wissen, dass die Spiele gegen Bayern immer sehr eng sind. Zu Hause sind wir eine Macht. Wir werden alles reinlegen und hoffentlich bleiben die Punkte hier", betonte Lara Prasnikar nach dem Pokal-Erfolg unter der Woche.

Ähnlich sieht es Pia Wolter: "Der Partie gegen Bayern am Samstag blicken wir mit sehr viel Vorfreude entgegen. Natürlich wollen wir die Bayern auch wieder ärgern." Das Hinspiel in München endete 0:0. Ein Ergebnis, mit dem die Eintracht auch dieses Mal sicherlich leben könnte. "Wir müssen wirklich diszipliniert spielen, kompakt stehen und dann vorne einfach effektiv sein", fügte Sara Doorsoun hinzu. Mit dieser Marschroute könnte auch Rang drei in der Tabelle abgesichert werden.