Die Gießen 46ers haben im Viertelfinale der Playoffs der Zweiten Basketball-Bundesliga auch das zweite Spiel der Serie gewonnen.

Die Hessen schlugen am Samstagabend die Eisbären Bremerhaven mit 86:74. Spiel drei des Viertelfinals steigt am kommenden Dienstag (19 Uhr) in Bremerhaven, schon dann haben die 46ers die Möglichkeit, in der im Best-of-five ausgetragenen Runde weiterzukommen.