Laura Freigang brachte die Frankfurterinnen durch einen Foulelfmeter früh in Führung. Bild © Imago Images

Frankfurterinnen siegen knapp in Duisburg - Trainer Arnautis zufrieden

Durch knappen Sieg in Duisburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt konnten sich gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg durchsetzen und damit den dritten Tabellenplatz zurückerobern. Laura Freigang schoss sich zur Matchwinnerin.

Im Nachholspiel der Frauen-Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Sonntagmittag den MSV Duisburg bezwungen. Die Partie endete mit 1:0 (1:0). Laura Freigang erzielte den goldenen Treffer des Tages und sorgte damit dafür, dass die Hessinnen wieder von Europa träumen dürfen.

Elfmetertor bringt Frankfurterinnen früh auf die Siegerstraße

In der neunten Spielminute entschied Schiedsrichterin Riem Hussein auf Foulelfmeter, weil Freigang von Gegenspielerin Emelie Henriksen im Strafraum getroffen wurde. Die Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte zur frühen Führung für die Adlerträgerinnen. Nur sechs Minuten später war es wieder Freigang die das 2:0 auf dem Fuß hatte. Aus fünf Metern schob sie den Ball aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Frankfurterinnen dominierten die Partie klar, hatten deutlich mehr Ballbesitz und ließen speziell in der ersten Halbzeit wenig zu. Ab den 76. Minute waren die Gastgeberinnen dann nur noch zu zehnt, weil Antonia Halverkamps vom MSV Duisburg nach einem hohen Bein im Zweikampf die Gelb-Rote Karte sah.

Eintracht zurück auf dem Weg nach Europa

Im folgenden Überzahlspiel konnte die Spielerinnen der Eintracht zwar noch ein Tor erzielen, der Treffer von Debütantin Ilayda Acikgöz wurde aber wegen Abseitsstellung aberkannt. Damit blieb es bei dem 1:0 und so rücken die Hessinnen in der Tabelle wieder auf Platz drei vor. Dieser würde die Qualifikationsspiele für die Champions League bedeuten. Insgesamt sechs Spieltage sind es noch in dieser Saison.

Für die Frankfurterinnen geht es am kommenden Sonntag (13 Uhr) zum 1. FC Köln. Das Spiel wird im Müngersdorfer Stadion stattfinden. Bereits über 25.000 Tickets wurden für die Partie verkauft - es wird also eine große Kulisse auf die Hessinnen warten.

Weitere Informationen MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1) Duisburg: Mahmutovic - Henriksen, Halverkamps, Fürst, Denesik – Ilic (Parcell 83.), Hoppius, Freutel (Heeb 88.), Cin, Vobian, Zielinski (Ugochukwu 88.)

Frankfurt: Johannes - Kleinherne, Nüsken, Doorsoun (Aehling 75.), Hanshaw - Pawollek, Reuteler (Acikgöz 90.), Dunst (Feiersinger 73.), Prasnikar (Köster 83.), Freigang – Martinez (Wamser 75.)



Tore: 0:1 Freigang (9.FE)

Gelbe Karten: Denesik, Vobian / -

Gelb/Rot: Halverkamps



Schiedsrichter: Hussein (Bad Harzburg)

Zuschauer: 655 Ende der weiteren Informationen