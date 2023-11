Nach dem erfolgreichen Start in die Champions League unter der Woche geht es für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Samstag (12 Uhr) in der Bundesliga weiter.

Die Hessinnen, die aktuell nur auf Rang sechs in der Bundesliga rangieren, reisen dann zum Vorletzten aus Nürnberg. Der FCN hat in dieser Saison bislang nur ein Spiel gewonnen, die Eintracht will mit einem Sieg in Franken den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga halten. Nach dem Spiel in Nürnberg geht es für die Frankfurterinnen in der Champions League gegen Barcelona weiter.