Fußball: Sara Doorsoun hat ihren Vertrag bei den Eintracht Frankfurt Frauen um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 18:45 Uhr

Die Innenverteidigerin spielt seit Januar 2022 bei den Hessinnen und überzeugte in der laufenden Saison mit starken Leistungen. "Mir wird so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich wie noch nie in meiner Karriere zuvor meine Leistung bringen kann, weil ich sein darf, wie ich bin", kommentierte die 33-Jährige.