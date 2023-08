Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bestreiten ihr erstes Heimspiel der neuen Saison im großen Stadion im Stadtwald.

Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. Die Eintracht empfängt am 1. Oktober (14 Uhr) den Vorjahreszweiten VfL Wolfsburg. Schon in der vergangenen Saison wurde die Partie ins Waldstadion verlegt. Der Eintracht gelang vor 17.800 Fans Mitte Mai die große Überraschung. Der VfL wurde mit 4:0 aus dem Stadion geschossen und verlor in der Folge auch das Rennen um die deutsche Meisterschaft mit den FC Bayern München Frauen.