Dieser Moment ging ihr ziemlich nahe: Am Sonntag durfte Tanja Pawollek endlich wieder Fußball spielen - fast acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona. Pawollek fand emotionale Worte für ihr Comeback.

Eine gute Viertelstunde vor Schluss des Spiels brandete großer Beifall auf im Stadion am Brentanobad. Tanja Pawollek feierte am Sonntag ihr fußballerisches Comeback, acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona. Champions League war es diesmal nicht, sondern nur die Einwechslung bei der zweiten Mannschaft der Eintracht in der 2. Liga, aber es fühlte sich für sie viel, viel größer an. Endlich wieder Fußballspielen.

Ihre Worte nach dem Spiel auf dem sozialen Netzwerk Instagram waren hochemotional: "Ich kann gar nicht in Worte fassen wie viel mir dieser Moment bedeutet. Dahinter verbergen sich unzählige Einheiten im Kraftraum, 153.772 Läufe im Wald oder auf dem Laufband und ganz viele Tage ohne Fußballschuhe, die ich zum zweiten Mal bewältigt habe."

Genau, denn es war schon ihr zweiter Kreuzbandriss innerhalb von nicht einmal vier drei Jahren. Immer in wichtigen Spielen: der erste im Mai 2021 im DFB-Pokal-Endspiel gegen den VfL Wolfsburg, der zweite im Ende Januar 2024 in Barcelona. Zweimal Kreuzbandriss, zweimal ein monatelanges Herangekämpfen.

Pawollek hat das Ziel vor Augen

Nach den gefühlten 153.772 Wald-Läufen stand Pawollek also immerhin schon einmal auf dem Platz, wenn auch nur eine gute Viertelstunde, wenn auch nur für die zweite Mannschaft. Doch ihr großes Ziel, endlich auch wieder für "ihre" Bundesliga-Mannschaft der Eintracht aufzulaufen, kommt nun so langsam in Sichtweite.

Pawollek selbst will auf jeden Fall vor allem nach vorne schauen: "Jetzt kann ich wieder dem nachgehen, was mich tagtäglich meine Sorgen vergessen lässt. Fußball, wie hab ich dich vermisst!"