Eintracht Frankfurt Frauen fahren zum Topspiel nach Wolfsburg

Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen die Enttäuschung nach dem bitteren Pokal-Aus in München abschütteln und am Sonntag (16.45 Uhr) in Wolfsburg ihren Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle ausbauen.

Veröffentlicht am 15.02.25 um 10:59 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









"Das Gute ist, dass schon das nächste Topspiel ansteht", sagte Kapitänin Tanja Pawollek. Auch die Gegnerinnen aus Wolfsburg müssen ihr Pokal-Aus verkraften. In der Bundesliga haben sie aktuell drei Punkte Rückstand auf die Frankfurterinnen. Das Duell verspricht, knackig zu werden: Mit Wolfsburg und Frankfurt treffen die zweikampfstärksten Teams der Liga aufeinander.