Bundestrainer Christian Wück geht mit Abwehrsorgen ins EM-Jahr.

Für den Auftakt der Nations League am Freitag in den Niederlanden und vier Tage später gegen Österreich fallen die Innenverteidigerinnen Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) und Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) aus. Doorsoun hatte sich am Wochenende beim Bundesliga-Top-Spiel in Wolfsburg verletzt. Über die genaue Ausfallzeit der Frankfurter Abwehrchefin ist noch nichts bekannt. Wück nominierte für den Nations-League-Auftakt Marie Müller (Portland Thorns) aus der U23 und Doorsouns Teamkollegin Sophia Kleinherne nach.