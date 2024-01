Chiba schließt sich Eintracht Frankfurt an

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt basteln am Kader für das neue Jahr. Aus Japan kommt die Nationalspielern Remina Chiba an den Main.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich zum neuen Jahr in der Offensive verstärkt. Die Hessinnen präsentierten am Mittwoch die japanische Nationalspielerin und WM-Fahrerin Remina Chiba als Neuzugang. Chiba unterschreibt bei der Eintracht bis zum Sommer 2026.

Die 24-Jährige kommt aus der höchsten japanischen Liga von den JEF United Chiba Ladies. Im Juni 2022 debütierte die 1,62 Meter große Chiba für die japanische A-Nationalmannschaft, mit der sie 2023 die Asian Games gewann und im Sommer gegen Sambia zu ihrem ersten Einsatz bei einer Weltmeisterschaft kam.

"Extrem flexibel einsetzbar und sehr torgefährlich"

"Die Eintracht hat exzellente Rahmenbedingungen und daher wollte ich unbedingt nach Frankfurt. Dass ich mit Makoto Hasebe sogar auf einen Landsmann treffe, ist umso schöner", so Chiba in einer Mitteilung des Klubs. "Mein Ziel ist es, der Mannschaft mit Toren zu helfen, damit wir am Ende der Saison einen guten Tabellenplatz erreichen."

"Remina ist eine sehr spannende Spielerin, die extrem flexibel einsetzbar und sehr torgefährlich ist", so Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht Frauen. "Für uns als Klub hat die Verpflichtung eine sehr große Bedeutung, weil wir in Frankfurt auf eine große Tradition von japanischen Spielerinnen und Spielern zurückblicken können."

Der Sportliche Leiter und Cheftrainer Niko Arnautis sagt: "Remina ist eine sehr spielstarke Offensivspielerin, die technisch auf höchstem Niveau ausgebildet ist. Sie ist dribbelstark, hat ein hervorragendes Passspiel und bringt viel Torgefahr mit. Wir erhoffen uns durch sie noch mehr Variabilität im offensiven Mittelfeld und auch in der Spitze. Nicht umsonst ist sie japanische Nationalspielerin und stand im WM-Kader."