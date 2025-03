Frust nach Niederlage in der Nachspielzeit Eintracht-Frauen verspielen Meisterschaft in 100 Sekunden

Das war die wildeste Nachspielzeit der Saison. In kürzester Zeit verspielen die Eintracht Frankfurt Frauen den Sieg in Freiburg und bringen sich um die letzte Titelchance. Die Spielerinnen sind am Boden zerstört.

Veröffentlicht am 18.03.25 um 10:54 Uhr Link kopiert!









Elisa Senß, Sophia Kleinherne und das kollektive Entsetzen bei der Eintracht Bild © picture-alliance/dpa

Link kopiert!