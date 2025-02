Nationaltorhüterin Sophia Winkler, die im Sommer zu den Eintracht Frankfurt Frauen wechselt, fällt wegen einer schweren Knieverletzung länger aus. Da die Zukunft von Stina Johannes unsicher ist, haben die Hessinnen plötzlich ein Problem.

Es gibt Meldungen, da muss man zweimal hinschauen, um die komplette Tragweite zu verstehen. Als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag kommunizierte, dass Torhüterin Sophia Winkler verletzt von der Nationalelf abreist, dürfte das in Hessen erst einmal nicht groß aufgefallen sein. Die 21-Jährige steht bei der SGS Essen unter Vertrag, so eine Zwangspause ist bitter, kommt beim Fußball aber eben mal vor. Doch es ist komplizierter – für die Spielerin und für die Eintracht Frankfurt Frauen.

Winkler droht lange Pause

Wer genauer las, stellte nämlich schnell fest, dass sich Winkler "eine schwere Knieverletzung" zugezogen hat. Dies hätten erste Untersuchungen in einer Klinik in Erlangen bestätigt, hieß es. Eine genau Diagnose wurde zwar nicht bekannt. Bei einer schweren Knieverletzung liegt die Vermutung aber nah, dass das Kreuzband etwas abbekommen hat. Eine monatelange Pause ist sehr wahrscheinlich. Winkler, diese These lässt sich auch aus der Ferne aufstellen, wird vorerst kein Tor mehr hüten.

Und genau das ist aus mehreren Gründen auch für Eintracht Frankfurt eine Hiobsbotschaft. Die Hessinnen haben Winkler in der vergangenen Woche verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Die 21 Jahre alte Nachwuchs-Hoffnung, die auch gute Chancen auf eine EM-Teilnahme hatte, wird im Sommer an den Main wechseln und sollte dort – womöglich – die neue Nummer eins werden. "Wir wollen Sophia in Frankfurt ein Umfeld bieten, in dem sie wachsen und sich entwickeln kann", sagte Trainer Niko Arnautis.

Weitere Informationen Johannes gegen Österreich im Tor Im Kampf um die Nummer eins bei den deutschen Fußballerinnen erhält Eintracht-Torhüterin Stina Johannes im zweiten Nations-League-Spiel gegen Österreich eine Bewährungschance. Das bestätigte Bundestrainer Christian Wück vor der Partie am Dienstag (18.15 Uhr) in Nürnberg. Ann-Katrin Berger konnte aufgrund eines "grippalen Infekts" nicht trainieren. Berger (Gotham FC) hatte zum Nations-League-Auftakt in den Niederlanden (2:2) am Freitag den Vorzug erhalten und ihre Aufgabe "sehr gut erledigt", wie Wück anschließend befand. Für die Frankfurterin Johannes wird es der zweite Einsatz unter dem neuen Bundestrainer. Ende der weiteren Informationen

Johannes könnte die Eintracht verlassen

Noch steht bei den Hessinnen zwar Stina Johannes im Tor. Dass die 25-Jährige vom VfL Wolfsburg umworben wird und die Eintracht schon bald verlassen könnte, ist seit Wochen ein offenes Geheimnis. Offiziell ist der Flirt zwar nicht, auch eine konkrete Annäherung wurde bislang nicht vermeldet. Die Verpflichtung von Winkler ist aber ein klares Zeichen, dass der Abschied von Johannes kurz bevorsteht. Warum sollte Nationalkeeperin Winkler nach Frankfurt wechseln, wenn sie dort auf der Bank sitzt?

Aus dem vermeintlichen Luxusproblem mit einem Überangebot auf der Torhüter-Position ist bei der Eintracht nun über Nacht aber ein echtes Problem geworden. Sollte Winkler, wonach es aussieht, einige Monate pausieren müssen und gleichzeitig Johannes, wonach es aussieht, bald den Kasten des VfL Wolfsburg hüten, klafft plötzlich ein großes Loch zwischen den Pfosten. Klar: Noch sind das jede Menge Konjunktive, der Eintracht drohen aber ein paar unruhige Wochen.