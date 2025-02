Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet.

Wie der Bundesligist am Montag bekanntgab, wechselt Nationaltorhüterin Sophia Winkler (21) im Sommer aus Essen an den Main, wo sie einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat. "Die Eintracht ist ein Topklub in Deutschland mit großen Ambitionen. Das hat mich total überzeugt", so Winkler, die in Frankfurt auf Nationalteam-Konkurrentin Stina Johannes treffen könnte. Johannes soll angeblich aber vor einem Wechsel zu Liga-Konkurrent Wolfsburg stehen. "Sophia bringt schon sehr viel mit, hat aber gleichzeitig auch noch enormes Potenzial", so Katharina Kiel, die technische Direktorin der Eintracht. "Wir versprechen uns von ihr sehr viel und sind davon überzeugt, der richtige Verein für ihren weiteren Weg zu sein."