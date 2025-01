Spektakuläres Spitzenspiel Eintracht Frankfurt Frauen setzen Ausrufezeichen im Titelkampf

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind spektakulär ins Fußballjahr 2025 gestartet. Der Sieg gegen Bayer Leverkusen untermauert die Titelambitionen der Hessinnen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um den Titel vorgelegt. Die Hessinnen gewannen ein spektakuläres Spitzenspiel gegen bis dahin punktgleiche Leverkusenerinnen mit 3:2 (2:1). Die Treffer für die Eintracht erzielten Sara Doorsoun per Foulelfmeter, Nicole Anyomi und Géraldine Reuteler. Für Leverkusen trafen Karólína Vilhjálmsdóttir und Katharina Piljic.

Die Eintracht kam besser in die Partie und übernahm in der Anfangsphase die Spielkontrolle, Laura Freigang vergab in der Anfangsviertelstunde gleich zwei klare Möglichkeiten zu Führung. In der 24. Minute dann umkurvte Anyomi Bayer-Torfrau Charlotte Voll und wurde zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Doorsoun souverän zur Führung (24.).

Leverkusen mit zwei Traumtoren

Doch Leverkusen zeigte, warum auch sie in der Tabelle so weit oben stehen. Vilhjálmsdóttir hielt aus dem Gewühl heraus aus knapp 35 Metern einfach mal drauf, der Ball schlug unhaltbar über Stina Johannes ein (34.). Ein Treffer der Marke Tor des Monats. Aber die Eintracht reagierte prompt: Nach schönem Pass von Anna Aehling blieb Anyomi frei vor dem Tor cool und traf zur neuerlichen Führung (36.).

Kurz nach der Pause dann das nächste Traumtor von Bayer: Eine Ecke klärte Doorsoun in die Mitte, wo Piljic per Dropkick abzog und unhaltbar in den rechten Winkel traf (50.). Doch erneut reagierten die Hessinnen umgehend: Elisa Senß steckte auf Rechts zu Reuteler durch, die überlegt ins lange Eck abschloss (51.). Die dritte Führung der Eintracht an diesem Tag.

Der Titeltraum lebt

Auch in der Folge blieb es ein Spitzenspiel, das den Namen verdiente, und Leverkusen ein ebenbürtiger Gegner. Weil die Gäste aber keine der Chancen mehr nutzen konnten, blieb es beim 3:2 für die Eintracht. Ein Sieg im Spitzenspiel zum Auftakt, der die Titelträume in Frankfurt weiter befeuern wird.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)

Frankfurt: Johannes - Wolter, Doorsoun, Aehling, Lührßen - Pawollek, Senß (89.Veit), Gräwe, Freigang (75.Prasnikar) - Anyomi (75.Wamser), Reuteler (86.Chiba)

Leverkusen: Voll - Merino Gonzalez, Ostermeier, Turanyi, Levels - Zdebel (77.Vidal), Piljic - Vilhjalmsdottir (60.Grant), Kögel (77.Shen) – Kramer (86.Bragstad), Kehrer (60.Boboy)



Tore: 1:0 Doorsoun (24./FE), 1:1 Vilhjalmsdottir (34.), 2:1 Anyomi (36.), 2:2 Piljic (49.), 3:2 Reuteler (51.)

Gelbe Karten: - / Turanyi



Schiedsrichterin: Wacker (Backnang) Ende der weiteren Informationen