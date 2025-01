Trainingslager in Portugal Eintracht Frankfurt Frauen schuften für den großen Traum

Nach der Herbstmeisterschaft wollen die Eintracht Frankfurt Frauen in der Sonne Portugals den Grundstein für eine erfolgreiche Restrunde legen. Dabei ist klar: Träumen ist ausdrücklich erlaubt.

Sonne, milde Temperaturen und Meerblick: Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den deutschen Winter gerade gegen die angenehme Atmosphäre in Lagos in Portugal eingetauscht. "Wir sind hier, um sehr intensiv zu arbeiten", sagte Trainer Niko Arnautis im Interview mit dem hr-sport im Trainingslager.

Das Ziel des Coaches: "Wir wollen die Struktur wieder reinbringen, die Abläufe mit und gegen den Ball." Im Testspiel gegen den CD Sporting de Huelva am Mittwochnachmittag soll jede mitgereiste Spielerin eine Halbzeit absolvieren. "Es geht darum, einfach wieder ein Gefühl zu bekommen, unter Wettbewerbsbedingungen zu spielen."

Arnautis: "Träume haben wir alle"

Für die Schufterei gibt es in diesem Jahr eine besondere Motivation. Denn die Eintracht Frankfurt Frauen stehen zur Winterpause auf Platz eins in der Bundesliga - noch vor den großen Favoritinnen aus München und Wolfsburg. "Mit Blick auf die Tabelle kann man ja eigentlich nur strahlen und sehr glücklich und zufrieden sein", so Arnautis. "Träume haben wir alle, aber in erster Linie wollen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen und gut in die restliche Rückrunde starten."

Auch die Spielerinnen klingen durchaus selbstbewusst. "Wir haben in der Hinrunde gezeigt, was in uns steckt. Wenn wir unser Konzept weiter durchziehen, traue ich dem Team alles zu", so Elisa Senß. Kapitänin Tanja Pawollek ergänzte: "Wir machen uns keinen Druck und gehen da ganz entspannt ran."

Hartes Auftaktprogramm wartet

Alles andere als entspannt wird allerdings das Auftaktprogramm für die Frankfurterinnen. Die Restrunde startet am 31. Januar (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen - als Tabellenvierter nur drei Punkte hinter der Eintracht. Auf das Heimspiel gegen Potsdam (9. Februar, 18.30 Uhr) folgen das Pokal-Viertelfinale bei den Bayern (12. Februar, 18.30 Uhr) und das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (16. Februar, 16.45 Uhr).

"Danach kann man auch erkennen, welche Möglichkeiten in den beiden Wettbewerben bestehen", so Arnautis. Die Tabellenführung sei dabei "in keinster Weise eine Drucksituation".

Ziel: Champions-League-Qualifikation

Und wie lautet die Zielsetzung - spricht man in Eintracht-Kreisen schon das Wort Meisterschaft aus? Noch nicht. "Natürlich würde ich mich freuen, mit diesem Verein einen Titel zu gewinnen", sagte Trainer Arnautis. Allerdings: "Wir haben immer gesagt, dass die Champions-League-Qualifikation unser Anspruch und unser Ziel ist." Man komme immer näher an die Top zwei, also Bayern und Wolfsburg, heran, "das zeigen auch die Spiele untereinander".

Nah rankommen ist dabei fast eine Untertreibung, denn für den Moment hat die Eintracht die Konkurrenz hinter sich gelassen. "Wir wollen natürlich unseren Platz so lange wie möglich behaupten, das ist auch klar", hat Arnautis doch noch eine kleine Kampfansage parat - genauso wie Pawollek: "Wir wollen am liebsten nicht mehr weg von diesem ersten Platz." Und dafür soll in der portugiesischen Sonne der Grundstein gelegt werden.