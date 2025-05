Bericht: Nagelsmann beruft Koch fürs Final Four

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht Anfang Juni erstmals in ihrer Geschichte im sogenannten Final-Four-Turnier der vier besten Teams der Nations League. Mit dabei ist nach Informationen der Bild auch Eintracht-Abwehrchef Robin Koch. Koch stehe demnach im Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Donnerstag um 11 Uhr bekanntgibt. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers in München trifft Deutschland am 4. Juni zunächst auf Portugal. Würde die deutsche Elf das Halbfinale gewinnen, würde sie im Finale am 8. Juni (ebenfalls in München) dann entweder auf Spanien oder Frankreich treffen. Im Falle einer Niederlage stünde sie am gleichen Tag im Spiel um den dritten Platz.