25 Millionen Euro für Eintracht Frankfurt Eintracht setzt Kapitalerhöhung um

Eintracht Frankfurt stärkt das Festgeldkonto: Wie die Hessen am Dienstag bekanntgaben, wurde die geplante Kapitalerhöhung über 25 Millionen Euro umgesetzt.

Veröffentlicht am 27.05.25 um 18:59 Uhr

Eintracht Frankfurt hat die vor etwa drei Monaten auf der Mitgliederversammlung beschlossene Kapitalerhöhung umgesetzt. Im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag beschlossen die Aktionäre der Fußball AG der Eintracht einstimmig die Kapitalerhöhung in Höhe von rund 25,7 Millionen Euro. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

"Wir freuen uns, die Kapitalerhöhung nun in der geplanten Größenordnung realisieren zu können", wird Eintracht-Vorstand Julien Zamberk in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Das ist ein starkes Vertrauenssignal unserer Aktionäre und ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Eigenkapitalbasis – eine zentrale Voraussetzung für den weiteren Wachstumskurs von Eintracht Frankfurt."

Hellmann: "Historische Chance"

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von 143.439 neuen Aktien zu einem Preis von jeweils 179,41 Euro. Neben Eintracht Frankfurt e.V. sei auch die neu gegründete Gude Eintracht GmbH zur Zeichnung zugelassen, hieß es in der Mitteilung des Klubs. Die Gude Eintracht GmbH vereine Privatpersonen aus dem Umfeld von Eintracht Frankfurt.

Die Kapitalerhöhung war auf der Mitgliederversammlung am 17. Februar diskutiert worden, aus der Fanszene gab es durchaus Kritik an den Plänen. Die Maßnahme wurde am Ende mit einer Mehrheit von 78,48 Prozent beschlossen. Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann sprach damals von einer "historischen Chance" und einem "Paradigmenwechsel" für den Club.