Wer kommt zurück, wer geht? Aaronson, Baum und Co.: So steht es um die Eintracht-Leihspieler

Sieben Spieler hat Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison an andere Vereine verliehen. Wir geben einen Überblick, wie sie sich geschlagen haben und wie ihre Perspektive in Frankfurt ist.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 14:20 Uhr Link kopiert!







Paxten Aaronson hat beim FC Utrecht eine starke Saison gespielt. Bild © Imago Images

Link kopiert!