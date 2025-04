Ex-Eintracht-Spieler Werner Lorant ist tot

Die Fußballwelt trauert um den früheren Eintracht-Spieler und langjährigen Trainer Werner Lorant. Wie sein ehemaliger Verein 1860 München mitteilte, starb Lorant am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Lorant absolvierte insgesamt 173 Spiele für Eintracht Frankfurt, erzielte dabei 30 Tore und gewann mit den Hessen 1980 den UEFA-Cup und 1981 den DFB-Pokal. Nach seiner aktiven Karriere wurde er vor allem als Trainer von 1860 München berühmt. Lorant trainierte die Löwen von 1992 bis 2001. Lorant führte den Klub in nur zwei Jahren aus der Drittklassigkeit in die Bundesliga und schaffte in den folgenden Jahren auch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Nach seiner Entlassung in München folgten zahlreiche Stationen im Ausland, etwa in der Türkei, in China oder auf Zypern. Mehr zum Tod von Werner Lorant gibt es beim Bayerischen Rundfunk.